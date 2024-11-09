Ozan Doğulu’nun sevgilisinden Beren Saat’e övgü: Aramız çok iyi

Göğüs dekolteli, deniz kızlarını andıran zarif elbisesiyle sahneye çıkan Hera, Etiler'de bir mekanda büyüleyici bir performans sergileyerek izleyicilere hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu. Şıklığıyla dikkat çeken Hera, kıyafet tercihlerinde ise hesaplı olduğunu vurguladı. "Marka aldığım kıyafetler de var, ama ekonomik kriz ortada... Uygun fiyatlı güzel kıyafetler tercih ediyorum" şeklinde konuştu. Sahne kostümleri için harcama sınırını soranlara ise esprili bir yanıt verdi, Hera "200 bin lirayı kıyafete ayırmam, onu cebime koyarım! Kendime bir bütçe belirliyorum" ifadelerini kullandı. Uzun süredir aşk yaşadığı Ozan Doğulu'yla olan ilişkilerinin hem müzikal hem de ruhsal anlamda kendisini beslediğini ifade eden Hera, "İşimde de aşkımda da beni teşvik ediyor" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi. Kenan Doğulu'nun eşi müstakbel eltisi Beren Saat hakkında da konuşan Hera, "Aramız çok iyi... Beren gerçekten çok tatlı ve sevgi dolu bir kadın. Başından beri hiç burnu kalkık bir durumunu görmedim. Her zaman birbirimize kucak açıyoruz ve çok seviyoruz. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz, bu yüzden özel günlerde ya da vakit buldukça bir araya gelebiliyoruz" dedi.

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