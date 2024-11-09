Mauro Icardi’den Wanda Nara’ya göndermeli paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu kızlarının annesi eşi Wanda Nara yüzünden zor günler geçiriyor. Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabının canlı yayınında yeni sevgilisi L-Gant'ı dudaklarından öpmüştü. Daha sonra Icardi ile ilişkisini bittiğini ve çok mutlu olduğunu açıklayan Nara, herkesi şaşırtmıştı. Icardi sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu, Nara'ya sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir gönderme yaptı. Zürafayı öperken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşan Icardi, Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile olan ilişkisine imalı bir cevap verdi.

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