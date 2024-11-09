Ece Erken eski eşi Serkan Uçar’a dava açıyor!

Uzun süredir gözlerden uzak olan Ece Erken, önceki gün İstinye'deydi. Oğlu Eymen'in tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirten Erken, eski eşi Serkan Uçar'ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyledi. "Eymen'in babası olacak kişi onun yalnızca biyolojik babası... Eymen'i görmüyor, onu ancak gece kulüplerinde görebilirsiniz. Eymen 9 yaşında, onu tek başıma büyütüyorum. Allah, vicdan sahibi olmayan erkeklere ve kadınlara çocuk yaptırmasın. Serkan'ın aile büyükleri de torunları ile ilgilenmiyor. Çocuğumun nafakası 5 bin TL ve Serkan Uçar aylardır onu da ödemiyor" dedi.

YARGIYI KANDIRIYOR!

Erken, eski eşi Uçar'ın nafaka ödememek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade ederek, "Eski eşime nafakayı arttırma davası açacağım ama o şöyle bir yöntem bulmuş; başkalarının kartını kullanıyor, 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama evi başkasının adına tutuyor. Bu şekilde parası yokmuş gibi gösteriyor kendisini. Lüks marka kıyafetler giyiyor, lüks mekanlara gidiyor. Bu şekilde yargıyı kandırıyor. Ben onun yargıyı nasıl kandırdığını ortaya çıkaracağım ve ona hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.