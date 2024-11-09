Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor!

Uzun zamandır boşanacakları iddiasıyla gündeme gelen hatta şiddet haberleriyle bile konuşulan magazinin ünlü yüzleri Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. İş insanı Akkuş, eşi eski manken Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş, şunları yazdı: "Boşanma davası açtım. Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış."

"VEKALETİMİ VERDİM"

Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un bu zehir zemberek açıklamaları sonrasında sosyal medyadan bir gönderi yayınladı. Şallı, paylaşımında şunlara yer verdi: "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla..."