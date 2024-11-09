PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Akkuş’un “Her şey para ve maddiyatmış” sözleri dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun zamandır boşanacakları iddiasıyla gündeme gelen hatta şiddet haberleriyle bile konuşulan magazinin ünlü yüzleri Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. İş insanı Akkuş, eşi eski manken Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş, şunları yazdı: "Boşanma davası açtım. Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış."

"VEKALETİMİ VERDİM"
Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un bu zehir zemberek açıklamaları sonrasında sosyal medyadan bir gönderi yayınladı. Şallı, paylaşımında şunlara yer verdi: "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla..."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ANALİZ | İşte ABD seçimlerinin Türkiye’ye olası etkileri! Yeni dönemde ilişkiler nasıl olacak? Riskler ve fırsatlar neler?
Narin Güran cinayetinde ağabey Enes Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a sert çıkış: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Savaşı durdurmak için çalışacağım
Narin Güran davasında üçüncü gün! Salim Güran’ın eşi Melek Güran’dan çelişkili ifade
Fenerbahçe teknik adamı Jose Mourinho’dan oyuncularına çok sert sözler!
Cehennem odunu FETÖ elebaşı Gülen’e Protestan cenaze! Hristiyanlar gibi lüks tabutuyla gömüldü
Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: Olumsuz durum var mı? | Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan flaş açıklama
İşte ünlü işadamı Cem Hakko’nun yeni sevgilisi! İlk kez görüntülendiler
ABB Meclisinde milyonluk konser tartışması yeniden alevlendi: AK Partili üyeler toplantıyı terk etti.
Kim Milyoner Olmak İster’de Sivasspor sorusu! Heyecanına yenik düştü bilemedi: Dadaşlar mı Yiğidolar mı?
Sezonu kapatsa da transferin yıldızı! Mauro Icardi yazın ayrılabilir
CHP’li Gürsel Erol’dan TOKİ itirafı: Bir başarı hikayesi oluşmuş
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Narin Güran davasında gizli tanık bombası! Neler söyledi? Enes Güran’a dikkat
İsrailli Eran Zahavi Galatasaraylı Hakim Ziyech’i şikayet etti
SON DAKİKA