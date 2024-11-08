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Pınar Deniz en büyük yardımcısının eşi Kaan Yıldırım olduğunu söyledi!

Hamilelik heyecanı yaşayan Pınar Deniz, en büyük yardımcısının eşi Kaan olduğunu söyledi. “Kaan her konuda bana yardımcı oluyor. Çok mutluyum” dedi...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Pınar Deniz en büyük yardımcısının eşi Kaan Yıldırım olduğunu söyledi!

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Güzel oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, aşklarını evlilikle taçlandırdı. İtalya'da evlenen çiftin tatlı bir heyecanı daha vardı. Çünkü Pınar Deniz hamile olduğunu açıkladı. Deniz, Brand Week Istanbul'a konuşmacı olarak katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hamileliğinin ilk aylarında biraz midesinin bulunduğunu anlattı. Hatta bu yüzden kızkardeşinin kendisine özel pasta yaptığını vurguladı. Şu ifadeleri kullandı: "Süreç güzel geçiyor. Acı kısmı bırakıp, tatlı kısma geçtim. Çocuğumu daha çok hissettiğim bir yerdeyim. Mutluyum, mutluyuz. Kaan her konuda yardımcı oluyor. Aşermiyorum. Aşermeyle ilgili Kaan'ı zorlamadım. Çok yemeye başladım ama aşermiyorum. Bu arada Deniz, gardırobunun da değiştiğini anlattı. Hamilelik kıyafeti almaya başladığını vurguladı. Bebeğin ismiyle ilgili "Kararsızım" açıklamasını yaptı. Deniz, "Şu sıralar evdesiniz. Bu süreç nasıl geçiyor?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Çalışmaya o kadar alışmışım ki dinlenmenin böylesi harika ama oturmak bana göre bir eylem değil.

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