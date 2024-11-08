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İrem Derici: Aşka sonuna kadar açığım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Etiler'de sahne aldı. Derici, "En son 2016'da boşandığımda bu kadar kalabalık bir basın görmüştüm. Acaba evlenip boşandım mı diye düşündüm, ama bu kalabalığı özlemişim!" dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
İrem Derici: Aşka sonuna kadar açığım

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Etiler'de sahne aldı. Derici, "En son 2016'da boşandığımda bu kadar kalabalık bir basın görmüştüm. Acaba evlenip boşandım mı diye düşündüm, ama bu kalabalığı özlemişim!" dedi. Ünlü popçu Derici, revü kızı imajıyla geceye damga vurdu. Astrologların 2025'in "aşk ve evlilik yılı" olacağı tahminlerine de değinen şarkıcı, "2025 değil, 2055'te de olmaz. Belki evlenen çiftlere bir şarkı yazarım ama evliliğe kapalıyım; aşka ise 360 derece açığım. Evlilik beni yorar, yorulmaya gerek yok. Ben ne aşk ne meşk kadınıyım, ben sahne kadınıyım ve sahnede olmaya devam edeceğim" dedi.

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