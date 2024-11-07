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Wanda Nara, L-Gante ile yeniden bir araya geldi! Icardi'den DNA testi iddiası

Wanda Nara, L-Gante ile ilişkisi olduğunu açıkladı. Bunu gören çocuklarının babası Mauro İcardi, hareketi geçti. İddialara göre ünlü futbolcu, Wanda'dan olan iki çocuğu için DNA testi yaptırmaya karar verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Wanda Nara, L-Gante ile yeniden bir araya geldi! Icardi’den DNA testi iddiası

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan beklenmedik bir darbe yedi. Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile yeniden bir araya geldi.

Yaşanan olayların ardından Icardi, sosyal medya hesabından Wanda Nara'yı takipten çıktı. Rap sanatçısı L-Gante ile dudak dudağa videosu ortaya çıkan Nara, Icardi ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Nara şu ifadeleri kullandı: Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum, evimi taşımakla ve maalesef kızlarımın, tehditlerle rehin tutulan evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizlik durumlarını saklamak ya da kalmak daha sağlıklı değil, en azından benim için."

ŞOK KARAR!
Wanda Nara'nın bu açıklamasından sonra da La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nin haberine göre; evliliğini bitirme kararı alan Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan çocuklarına DNA testi yaptırmaya karar verdi. Öte yandan Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez de yaşananlar sonrası manidar bir paylaşım yaptı. Maxi Lopez ile evliyken ona ihanet eden ve İcardi ile aşk yaşayan Wanda Nara'nın son yaptıklarını gören Lopez, İcardi'yi kastederek, "Ne oldu can dostum? Kimseye üzülmeyen sen, artık kendin için ağlama" ifadelerini kullanarak gönderme yaptı.

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