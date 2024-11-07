Ünlü Sibel Can 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu’yu kaybetti!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu, 55 yaşında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Can, yakın dostu Sabuncu'ya sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla veda etti.

'Birebir Şov Grubu' ile tanınan Cengizhan Sabuncu için Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nde dün öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sibel Can, kızı Melisa Ural, oğlu Engin Can Ural, Hakan Altun, Cenk Tosun, Deniz Seki ve Tanyeli katıldı. Sabuncu'nun cenazesi gözyaşları arasında Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.