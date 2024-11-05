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Gelen eleştirilere dayanamadılar! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar açtı ağzını yumdu gözünü

İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili sosyal medyadan açıklama yayınladı. Ünlü çift açtı ağzını yumdu gözünü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Gelen eleştirilere dayanamadılar! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar açtı ağzını yumdu gözünü

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İrem Helvacıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Ural Kaspar ile geçtiğimiz günlerde evlendi. Düğündeki farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Helvacıoğlu, özellikle eşi Ural Kaspar'ın tavırlarıyla gündem oldu.

Kaspar'ın tavrını görenler, İrem Helvacıoğlu'na "Neden evlendin?" "Sevmediği belli" "Boşanmaları yakın" tarzında yorumlar yaptı. Bunun üzerine sessizliğini bozan İrem ve Ural Kaspar çifti, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Sosyal medyadaki bu olumsuz yorumların hakaret ve bedduaya kadar varmasından sonra ünlü çift, adeta çılgına döndü.

Ortak bir açıklama yayınlayan çift şunları söyledi:

"Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da! Bizler evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizlerle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı."

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