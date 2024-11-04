Şarkıcı Derya Uluğ kesenin ağzını açtı! Kıbrıs’tan ultra lüks daire satın aldı

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Sevilen şarkıcı Derya Uluğ ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi, aranjör Asil Gök, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözde bölgelerinden İskele'de büyük bir yatırım hamlesine imza attı.

Derya Uluğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Çift, Gazimağusa'da yer alan Grand Sapphire Blu'dan lüks bir ev satın aldı. Çiftin aldığı dairenin fiyatının ise 200 bin pound (Yaklaşık 9 milyon lira ) olduğu iddia edildi.