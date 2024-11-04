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Şarkıcı Derya Uluğ kesenin ağzını açtı! Kıbrıs'tan ultra lüks daire satın aldı

Şarkıcı Derya Uluğ, KKTC’yi ikinci adresi yaptı. Gazimağusa’nın İskele bölgesinde 9 milyon TL’ye ultra lüks bir daire aldı. Uluğ, Kıbrıs'ta yatırım yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:59
Şarkıcı Derya Uluğ kesenin ağzını açtı! Kıbrıs’tan ultra lüks daire satın aldı

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Sevilen şarkıcı Derya Uluğ ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi, aranjör Asil Gök, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözde bölgelerinden İskele'de büyük bir yatırım hamlesine imza attı.

Derya Uluğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Derya Uluğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çift, Gazimağusa'da yer alan Grand Sapphire Blu'dan lüks bir ev satın aldı. Çiftin aldığı dairenin fiyatının ise 200 bin pound (Yaklaşık 9 milyon lira ) olduğu iddia edildi.

Derya Uluğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Derya Uluğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kıbrıs'ta yatırım yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Uluğ, Kıbrıs'ın hayatlarında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

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