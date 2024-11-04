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Eski hayatının üzerine sünger çekti! Serdar Ortaç son evini de 10 milyon dolara satışa çıkardı

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü sanatçı Serdar Ortaç, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı elinde kalan son evini de satışa çıkardı.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:04
Eski hayatının üzerine sünger çekti! Serdar Ortaç son evini de 10 milyon dolara satışa çıkardı

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Türkiye'nin en iyi söz yazarları arasında gösterilen ve söylediği şarkılar ile adından sıkça söz ettiren Serdar Ortaç, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı uzun süredir maddi ve manevi sıkıntılar çekiyordu.

Serdar Ortaç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Serdar Ortaç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Daha sonra yaptığı sahne anlaşmaları ile maddi sıkıntılarını geride bırakan ve eski hayatının üstüne sünger çeken Serdar Ortaç'ın Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkarttığını öğrendim.

Serdar Ortaç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Serdar Ortaç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesinde villada oturan ünlü popçu, evini 10 milyon dolara yani yaklaşık 340 milyon lira gibi rakama satmak istiyormuş. Duyduğuma göre de bu bölgeden çok sıkılan Serdar Ortaç, Anadolu Yakası'na yani Caddebostan'a taşınma kararı almış. Büyüklerimiz her zaman yeni evde keramet var derler, o yüzden şimdiden hayırlı olsun diliyorum…

Hafsanur Sancaktutan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hafsanur Sancaktutan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

5 MİLYONA İMZA ATTI!
Son dönemde meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla çokça konuşulan Hafsanur Sancaktutan, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Oynadığı dizideki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan, Türkiye'nin önde gelen deri markalarından birinin yüzü oldu. Marka ile bir yıllık anlaşma imzalayan güzel oyuncu, bu işbirliğinden 5 milyon lira kazanmış.

Egemen İskender ve Hacer Töre (Takvim Gazetesi)Egemen İskender ve Hacer Töre (Takvim Gazetesi)

YILDIZLI GECELER
Geçtiğimiz kış İstanbul eğlence hayatına damgasını vuran mekanların başında gelen Terzi İstanbul, bu sezona da bomba gibi başlamıştı. Haftanın 5 günü canlı müzik mekanları arasında en çok konuşulan ve benim de severek gittiğim Terzi İstanbul'da, 6 Kasım Çarşamba günü Oğuzhan Koç sahne alırken, 20 Kasım Çarşamba günü ise Murat Dalkılıç en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Her hafta Cuma Seda Mete, Cumartesi günleri Dicle Olcay'ın sahne aldığı Terzi İstanbul'un ortakları arasında yer alan Egemen İskender'i, kutlamamak elde değil. Çünkü eğlence piyasasının zor günler geçirdiği bu dönemlerde taşın altına elini koyup yıldız isimleri çıkartması kolay değil. Ben Egemen İskender'i, Hacer Töre ve Terzi İstanbul ailesini tebrik ediyorum.

Özge Yağız (Takvim Gazetesi)Özge Yağız (Takvim Gazetesi)

EMMY YOLCUSU
Tüm dünyanın yakından takip ettiği 52. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası, 25 Kasım Pazartesi günü New York'ta gerçekleşecek. Neredeyse milyarlarca insanın gözü kırpmadan izlediği bu önemli geceye güzel oyuncu Özge Yağız da katılacakmış. Kırmızı halıda poz verecek genç oyuncu, bu özel gecede dünyaca ünlü isimler ile yan yana olacak…

Cem Hakko (Takvim Gazetesi)Cem Hakko (Takvim Gazetesi)

HOLLYWOOD YILDIZLARI GELİYOR
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Cem Hakko, sahip olduğu markanın ikinci otelini 11 Kasım'da Anadolu Yakası'nda açıyor. Hakko'nun açılış öncesi 3 gün sürecek bir parti düzenleyeceğini öğrendim. 5-6-7 Kasım tarihlerinde 3 gün sürecek özel VİP parti bu mekanda yapılacak. Türkiye'nin süper starlarının da katılacağı partide Hollywood yıldızlarından iki çok önemli isim de bulunacakmış. Gelecek isimleri sır gibi saklasalar da ne de olsa parti yapıldığında öğreniriz diyorum.

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