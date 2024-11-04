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İbrahim Tatlıses, ikiyüzlü arkadaşlarına sitem etti: Yanımdakilerin çoğu sahtekar

Sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı. "Dostlarım sırtımdan vurdu" diyen Tatlıses, ikiyüzlü arkadaşlarına sitem etti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
İbrahim Tatlıses, ikiyüzlü arkadaşlarına sitem etti: Yanımdakilerin çoğu sahtekar

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Sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı. Tatlıses'e 26 yıl sonra yeniden aynı sahneye çıkan Günel Zeynalova eşlik ett. Günel Tatlıses ile 13 yaşında ilk kez sahneye çıkmıştı. Tatlıses'i izlemeye gelenler arasında rapçi Level C5 de vardı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Tatlıses, "1 ayda kilo verdim. Ekmeği kesince kilolar da gidiyor" dedi. Tatlıses gazetecilerin, "Bazı dostlarınızın sırtınızdan vurduğunu açıkladınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Eskiden affederdim. Ama artık kimseyi affetmeyeceğim. Yanıma geliyorlar ya artist artist. Yanımda olduklarını gösteriyorlar. Ama yanımda değiller. Hepsi sahtekarlar." Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo bir altın. Melek bir altın ama içinden bakırlar da çıkıyor" diyerek kavgalı kızı Dilan'a adeta mesaj yolladı.

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