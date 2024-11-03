Şevval Şahin’e sevgilisi Burak Ateş’ten büyük jest!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yaz başında gönlünü zengin iş insanı Burak Ateş'e kaptırmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çiftten Şahin, şimdilerde sevgilisinin kendisine yaptığı jestlerle adından söz ettiriyor. Ateş, ünlü mankeni hediyelere boğuyormuş. Kendisine limitsiz bir kredi kartı tahsis etmiş. Türkiye güzeli, geçenlerde yabancı markalar satan ünlü bir mağazanın VIP müşterilerine tahsis edilen bölümünde dilediğini almış. Hatta yakınlarına da hediyeler seçmiş. Küçük bir servet harcayıp oradan ayrılmış.

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