İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak hakkında açıklamada bulundu: Her şeyi ifşa edeceğim

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Güzel bir yemek yediğini söyleyen Tatlıses, "Süperim, süper olacağım" diye belirtti.

Urfa ziyareti ile ilgili olarak her şeyin güzel geçtiğini söyledi. Günel Zeynelova'nın, Tatlıses'in kendisine çok destek verdiğini açıklamasının ardından ise, "O benim evladım, kızım gibi" dedi. Kızı Dilan Çıtak ile ilgili polemiklerin ardından, "Her şeyi ifşa edeceğim" diyen Tatlıses, "O açıklama çok kısa zamanda gelecek" ifadelerini kullandı.