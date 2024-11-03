Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’nın sahibi olduğu mekanın açılışına ünlü isimler akın etti!

Ünlülerin buluşma noktası haline gelen Boop Kuruçeşme, önceki akşam kapılarını eğlence severlere açtı. Mustafa Aksakallı'nın sahibi olduğu mekanın açılışına, birçok ünlü isim katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İlayda Alişan, bu gece de DJ kabinine geçecek olan sevgilisi Oğulcan Engin'e övgü dolu sözler sarf etti. Alişan, ''Evde biraz hazırlık yaptı. Ama ben daha önce de söyledim. Ben Oğulcan'a sahnede aşık oldum'' dedi. Oğulcan Engin ise, ''Ben onun dizilerde ağlamasını çok seviyorum. O yüzden İlayda'yı hep ağlatıyorlar. Çok güzel gözleri var. Ekranda ağlayınca çok yakışıyor'' diyerek birbirlerine aşklarını tekrar ilan ettiler.



SEZONA HAZIRIZ!

Açılışta eşini yalnız bırakmayan Ezgi Mola, ''Yaz sezonu sonrası buranın bazı eksikleri vardı onları tamamladılar. Tekrar açıldı. Çok güzel bir kış sezonu geçecek'' dedi.