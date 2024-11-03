Ceyda Düvenci’den samimi açıklamalar!

Ceyda Düvenci, önceki gün Tarsus Festivali'ndeydi. Düvenci, kızı Melisa'yı programına çıkardığı andan bahsetti. Kendisi için çok anlamlı bir şey olduğunu söyleyen Düvenci "Çok heyecanlıydım. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Melisa soruları da bilmiyordu ama ben anne olarak çok endişeliydim. Stüdyodaki ışıklar çok yüksekti, gözünü rahatsız edecek boyuttaydı. Anne olarak çok endişeliydim, 'gözü rahatsız olacak konsantrasyonu bozulacak mı?' diye. Ama Melisa harikalar yarattı. Herkesi kendisine hayran bıraktı" açıklamalarında bulundu.

"NEFES ALMA SEBEBİM"

Özel hayatı hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Düvenci, gazetecilerin "Anne Ceyda, aşık Ceyda, çalışan Ceyda mı? Hangisi daha ağır basıyor" sorusuna, "Hepsi, beni ben yapan şeyler. Aşka hep şans veren ve hep yeniden diyen biriyim... Aşk benim yaşama sevincim, nefes alma sebebim... Annelik olmazsa olmazım, iyi ki anne olmuşum. Anne olmak istemeyen tüm kadınlara saygım var. Annelik doğurmakla olmaz, babalarda annedir. Mesleğimi de çok seviyorum" yanıtını verdi.