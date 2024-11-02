Seray Sever Dünya Güzellerim Tatilde programından alacaklarını istiyor!

"Dünya Güzellerim Tatilde" programı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getirmişti. İlk bölümleri büyük ses getiren programda sette yaşanan makyör krizi patlak vermişti. Ersoy'un programı bıraktığını açıklamasının ardından da program apar topar yayından kaldırılmıştı. Programın bitmesinin ardından konuşan Sever, "40 günde 13 bölüm çekilecekti, çekilemedi. Son iki haftamızda zaten yönetmen yoktu. İyi bir set değildi. Sette büyükbaşlar olduğundan kaprisler çok oldu" dedi. Sözlerine devam eden Sever, "Ödeme alamadım. Telefonlara da çıkan olmadı. Bir avans yatırıldı, gerisi gelmedi. Çok sağlam alacağım var. 2 milyondan fazla... Ben mağdur oldum. Kimse ödeme alamadı" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN