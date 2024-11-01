İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İş insanı Erdinç Acar, gençlik aşkı olan Hande Acar'la boşandı. Çift ikinci kez evlenip ilişkilerine bir şans daha tanıdı ama o da olmadı. 3 çocuk sahibi çift yeniden boşandı.

İş insanı Erdinç Acar, Türkiye güzeli Sezgi Sena Akay'la dünyaevine giriyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Bu ayrılıktan sonra Hance Acar, sayısız isimle anıldı. Erdinç Acar ise sunucu Gizem Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı. Ama aradığı mutluluğu bulamadı. Başarılı iş insanı Çetin'den ayrılıp bu kez gönlünü manken ve oyuncu Sezgi Sena Akay'a kaptırdı. Beykoz'daki bir mekanda tanışan ikili yıldırım aşkıyla mutluluğa adım attı.