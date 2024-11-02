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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Instagram story ücreti ortaya çıktı!

Kazandıkları parayı gayrimenkule yatıran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Instagram story ücreti ortaya çıktı. Çift, 15 saniyelik story atıyor ve 2.5 milyon TL’yi cebine koyuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Instagram story ücreti ortaya çıktı!

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Ünleri yurt dışına kadar yayılmış Türk oyuncularımızdan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, iki erkek çocukları ve mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Reklamlar, diziler ve filmlerden en çok kazanan ünlü oyuncular arasında yer alan çift, yatırımlarını da gayrimenkule yapıyor. En son Bodrum'da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa eden ikili, oturdukları sitede de iki ev almış; ilk eve 2 milyon 350 bin dolar, ikinci villaya da 4 milyon 250 bin dolar ödemişti.

15 SANİYEDE 2,5 MİLYON TL
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sosyal medya kazançları da ortaya çıktı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL istediği öğrenildi. Ünlü çiftin sosyal medya kazancı adeta dudak uçuklattı. Özçivit, atv'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisiyle reytingleri altüst ederken, Evcen ise şu an ekranlardan uzak bir görüntü çiziyor.

KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATIYOR!
Özçivit, Kuruluş Osman'da canlandırdığı 'Osman Bey' karakteriyle uluslar arası bir yıldız haline geldi.

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