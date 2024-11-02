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Eski sevgililerini hedef aldı! İrem Derici'den peş peşe itiraflar

İrem Derici, yine itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Derici, önceki gün katıldığı bir programda, "Hayatımda 'biraz toparlansa daha iyi olur' diyeceğim şey gönül işlerim olurdu. Google'da 'İrem Derici'nin sevgilileri' yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Döndür döndür bitmiyor. Onları hafızamdan değil ama Google'dan silmek isterdim" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Eski sevgililerini hedef aldı! İrem Derici’den peş peşe itiraflar

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İrem Derici, yine itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Derici, önceki gün katıldığı bir programda, "Hayatımda 'biraz toparlansa daha iyi olur' diyeceğim şey gönül işlerim olurdu. Google'da 'İrem Derici'nin sevgilileri' yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Döndür döndür bitmiyor. Onları hafızamdan değil ama Google'dan silmek isterdim" açıklamasında bulunurken yorgun bir kalp ve ruha sahip olduğunu ifade etti.

"KÜFÜRLER EDERİM"
"Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna da yanıt veren Derici, "Daha kötüsü var. Görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ederim diyeceklerim de var. Hırsımın geçmedikleri, hâlâ sinirli olduklarım da, 'beni niye bu hale getirdiniz' dediklerim de var. Ama dönüp onların hallerine de baktığımda; onlar da aşırı akli dengesi yerinde durmuyor." dedi.

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