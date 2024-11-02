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Bengü ve Selim Selimoğlu’nun boşanma nedeni ortaya çıktı!

Bengü ve Selim Selimoğlu’nun boşanmasının ardındaki neden ortaya çıktı. İddiaya göre; Selim Selimoğlu’nun evden tamamen kopup, iş için haftada 2-3 gün Yalova’ya gitmesi evliliği bitirmiş.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Bengü ve Selim Selimoğlu’nun boşanma nedeni ortaya çıktı!

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Bengü ve Selim Selimoğlu, önceki gün Beykoz Adliyesi'nde 10 dakikada anlaşmalı olarak boşandı. Tek celsede biten evliliğin ayrılık sebebi ise merak edildi. Müge Dağıstanlı ayrılık sebebini açık açık anlattı. Dağıstanlı "Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok... 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' diyerek konuyu ört bas etmişti" dedi.

EVDEN KOPMUŞ!
Devamında ise şu sözlere yer verdi: "Ama 1 yıl öncede kesin olarak boşanma kararı aldıkları geldi. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçmişti ve bu durumu doğrulamıştı. Fakat Selim Selimoğlu'nun biraz evden kopmasıyla ilgili bir durum bu... Bir ihanet, başka bir durum yok. Selimoğlu'nun işleri Yalova'da haftanın iki üç günü gidiyor. Bengü daha çok çocuklarının ve kendisinin yanında olmasını istemiş olabilir. Bazen fiziki ayrılıklarda kopukluk yaşanmasına neden olabiliyor'' ifadelerini kullandı.

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