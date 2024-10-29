ATV’nin sevilen dizi Bir Gece Masalı yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" bu akşam dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren fenomen haline gelen dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Mahir ve Canfeza en mutlu günlerini yaşarken öte yanda herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır. Kürşat'ın kızını almak için Yılmaz'ların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir. Kına gecesinde ise Canfeza'yı bir sürpriz beklemektedir.

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