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Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte üzüm toplamanın keyfini çıkardı!

Kıvanç Tatlıtuğ, doğum gününü kutlamak için ailesiyle birlikte Kırklareli’ye gitti. Bağ bozumuna giden Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte üzüm toplamanın keyfini çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte üzüm toplamanın keyfini çıkardı!

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Takvimler 19 Şubat 2016'yı gösterdiğinde Türkiye'nin en karizmatik oyuncuları arasında adı anılan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Birbirlerine olan aşklarıyla göz kamaştıran çift, Kurt Efe ismini verdikleri oğullarıyla mutluluklarını katlamıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Başak Dizer, son olarak eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü için gittikleri Kırklareli'nden peş peşe paylaşımlar yaptı.

"KAHRAMANIN YOLCULUĞU"
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Kırklareli'nde üzüm topladı. Dizer aynı zamanda oğlu Kurt Efe ile de üzüm topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dizer paylaştığı fotoğrafların altına ise, "Kahramanın yolculuğu ve kahramanımın doğum günü" notunu ekledi. Fotoğraflarda Kurt Efe de ilgi odağı oldu. Ünlü ailenin karelerine sosyal medyada beğeni üstüne beğeni yağdı.

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