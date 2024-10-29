Hazal Subaşı biricik aşkı Oğuzhan Koç’a övgüler yağdırdı

Oyuncu Hazal Subaşı, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Menajeri ile yemek yediğini belirten Subaşı'na muhabirlerin, "Çok yoğun bir dönemdesiniz, tatile fırsat olmadı mı?" sorusuna, "Tatil yapma fırsatı bulamadım, çok yoğun bir şekilde çalışıyorum" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, aşk soruları karşısında utangaç tavırlar sergileyerek, "İlişkimiz çok güzel ilerliyor. Her şey yolunda" dedi. Muhabirlerin "Aradığınız aşkı bulduğunuza inanıyor musunuz?" sorusuna ise, "Evet, her şey çok güzel gidiyor" diyerek cevap verdi. Subaşı, çok ortak arkadaşları olduğunu ve bu sayede tanıştıklarını dile getirdi.