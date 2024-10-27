Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu evlendi!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı'nda bulunan bir turistik otelde, sanatçı Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sahilde gerçekleşen törene Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, çiftin nikah şahitleri olarak katıldı.

İSTİKLAL MADALYASI TAKTI

Bingöl'e dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası, babası Yılmaz Bingöl tarafından takdim edildi, bu anlamlı hediye törene duygusal bir an kattı. Bingöl, "Bugün en mutlu günümüz olmasına rağmen TUSAŞ'taki hain saldırıda şehit olanlara rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu nedenle törenimize biraz buruk bir hava hâkimdi. Dostlarla sakin, sade bir organizasyon düzenledik" dedi.