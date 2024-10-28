Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi ölümden döndü! Apar topar ameliyata alındı

Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) GALADA 'HADİSE' KOPACAK!

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getiren "Esas Oğlan" dizisi 22 Kasım'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadın bir araya gelir ve "Esas Oğlan"ı aramaya başlarsa ne olur? Bu soruya yanıt olarak konu alan dizide biliyorsunuz Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olacak. Özverili bir şekilde çalışan ve sette en çok konuşulan isimlerinden Hadise, galaya özel bir elbise diktiriyormuş. Bu özel gala için hiç bir masraftan kaçınmayan Hadise, dizi içinde "Baksana Bana" ve "Gecenin En Köründe" isimli iki şarkı seslendirmişti. Şimdiden büyük ses getiren şarkılar gala gecesi düzenlenecek eğlencede de tanıtımı yapılacakmış. Benden söylemesi…

Ayça Ayşin Turan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



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Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, moda dünyasının köklü markalarından Paulmark'ın yüzü olmuş. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve 2023 yılının en çok izlenen Türk filmi olan "Sen İnandır" ile dijitalde çok konuşulan Ayça Ayşin Turan, yakın zamanda da yine bir dijital projede kamera karşısına geçmişti. Yine bir dijital platformda filmi yayınlanacak olan güzel oyuncu, Paulmark ile bir senelik anlaşma imzalamış. Şimdilerde şaşalı bir kampanya ile hayranlarının karşısına geçmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan'ı, yakın zamanda ana akımda bir projede görürseniz şaşırmayın derim…

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil (Takvim Gazetesi)



3 SAATTE 250 BİN DOLAR!

Kıbrıs deyince zamanında aklımıza Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gelirdi. Her hafta sonu burada program yapan isimler daha sonra kumar oynamaya giderler ve neredeyse servetlerini burada kaybederlerdi. Biliyorsunuz sanatçılarımızın bir çoğu Kıbrıs'ta sahne alır. Normal sahne ücretlerinin üstünde buradan sahne parası kazanır. Ve bazı sanatçılar da Kıbrıs'a gelmişken ufak da olsa kumar oynamadan dönmez. Geçtiğimiz gün de tam da böyle bir an yaşanmış. Sahne sonrası bir sanatçımız uçak saatine kadar gazinoya inmiş. Tabii yukarıda kaybedenleri yazsam da bu ünlü şarkıcı 3 saatte 250 bin dolar para kazanmış. Kazandığı paranın 50 bin dolarını da orkestrasına dağıtan bu ünlü isim, şimdilerde diğer Kıbrıs konserini iple çekiyormuş.

Etiler'deki Kütüphane, son günlerde en popüler mekanların başında geliyor (Takvim Gazetesi)



EĞLENCE HAYATININ KÜTÜPHANE'Sİ

İstanbul gece hayatının nabzını tutan mekanların başında gelen Etiler'deki Kütüphane, son günlerde en popüler mekanların başında geliyor. Haftanın 7 günü bir mekan dolu olur mu? Bu mekan hep dolu. Anlayacağınız Kütüphane'de bir ay sonrasına bile rezervasyon yapamayabilirsiniz? Öyle bir rağbet var. Elini kolunu sallayarak giremezsin buraya öyle. Seçerek alınan bir müşteri kitlesi var. Kaliteli müşteri anlayışı, sahne alan isimleri ile en çok beğendiğim mekanlardan. İş insanı, oyuncusu, şarkıcısı, influencer'ı hep burada diyebilirim. Bu başarının en büyük sahipleri arasında mekanın ortaklarından hem de işletmecisi Yaşar Koz bulunuyor. Ve onunla birlikte bu başarıda Yılmaz Efe ve Gökhan Uyanık'ın da parmağı var. Böyle popüler mekanlar 20 yılda bir olur. Bu yüzden Kütüphane ailesini tebrik ediyorum. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN