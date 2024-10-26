İstanbul’a döndüler: Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes’a damga vurdu!

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ATV ekranlarının sevilen dizisi "Bir Gece Masalı"nın yıldız oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde Cannes'a gitmişti. Cannes'da MİPCOM Uluslararası Fuarı'na katılan Coşkun ve Deniz'e yabancı hayranları da yoğun ilgi göstermişti.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) "Bir Gece Masalı"nın uluslararası lansmanı için Cannes'da boy gösteren ikili, birlikte pozlar vererek gecenin en çok dikkat çeken çifti olmuştu.