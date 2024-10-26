Yasemin Özilhan, Melisa Tapan ve Kerem Bursin’in aşkını anlattı

Daha önce verdiği bir röportajda "Kalbim dolu... Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı" diyen Kerem Bursin'in bir süredir, Sakıp Sabancı'nın da torunu olan Melisa Tapan'la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. 1 ay önce sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başlayan Bursin ve Tapan ikilisinin 2 aydır aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bütün bu gelişmelerin ardından Bursin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, bu aşkla ilgili detayları bir bir anlattı.

"6 AYDIR BİRLİKTELER"

Özilhan, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekân çıkışında görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özilhan, yakın arkadaşı Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan ile yaşadığı ilişki hakkında bilgiler verdi. Sosyetik güzel Özilhan, "Kerem yeni açıkladı ama altı ay oldu. Çok mutlular, altı aydır güzel bir ilişki içerisindeler. Kerem çok yoğun olduğu için henüz biz de bir araya gelemedik. Kerem'in keyfi çok yerinde" diyerek arkadaşının mutluluğunu dile getirdi.