İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor!

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak'ı kastederek, "Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı... Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım. Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. İdo adamdır, Melek adamdır" demişti.



"SOYADIMLA MUTLUYUM"

Önceki gün bir ödül törenine katılan Dilan Çıtak ise babasının açıklamaları hakkında sorulan sorulara şu yanıtı verdi: "Hiç üzerime alınmıyorum ve ilgilenmiyorum. Ben daha çok hayvan ve insan meselelerine üzülüyorum, boş meselelerle ilgilenmiyorum. Saygı da bir yere kadar. Ben saygıyı gösterdim, şu an eşimin soyadıyla çok mutluyum."

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