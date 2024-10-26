Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu’nu tek kalemde sildi

Kendisi gibi oyuncu Aytaç Şaşmaz ile tanışarak aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel, bir projeden diğerine koşuyor. Baysel, güzelliği ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor. Baysel, son olarak sosyal medyada yaptığı hamle ile herkesi şaşırttı. Bir dönem aynı dizide oynadığı Uraz Kaygılaroğlu'nu tek kalemde sildi. Güzel oyuncu, son zamanlarda bir sergi için verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu'nu Instagram'dan takipten çıkardı.



ÖZÜR DİLEMİŞTİ!

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski partnerine nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesinin ardından Kaygılaroğlu'nun fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar yeniden gündeme gelmişti. Kaygılaroğlu can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek şunları söylemişti: "Hedef gösterildiğim için can güvenliğimden endişe eder haldeyim. O dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi."

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