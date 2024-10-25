Yılın en prestijli ödül gecesi olan Reputation Awards’da yıldızlar geçidi

Yılın en prestijli ödül gecesi olan Reputation Awards, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. İş, sanat ve medya dünyasından ünlü isimler, büyüleyici gecede ödüllerini aldı. Organizasyonda yıldızlar geçidi yaşandı.

Etkinliğe Oktay Kaynarca, Eda-Metin Özülkü, Damla Sönmez, Murat Aygen, Diren Polatoğulları, Tayfun Duygulu, Dilan Çıtak, Ekin Uzunlar ve Keremcem gibi isimler katıldı. Organizasyon, Eylem Keser ve Dr. Nihat Dik ev sahipliğinde gerçekleşti. Gecede sahneye çıkan isimler, Ankara'da yaşanan olayla ilgili teröre lanet okudu.

ÇOK UĞRAŞTIK...

'Virane' şarkısıyla 'Yılın Klibi' ödülünü alan Çıtak, şunları söyledi: Bu klip için çok uğramıştık. Aslında hayal ettiğimiz yere geliyoruz. Bu projenin hak ettiği yere ulaşması bizi mutlu etti" dedi. Yeni eserler geleceğini söyleyen şarkıcı, "Buradan çıkınca stüdyoya gideceğim" diye konuştu.