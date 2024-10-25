PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü sanatçı Emrah oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı

Ünlü sanatçı Emrah, dünya turnesinin başlangıcını İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptı. Sahneye oğlu Elyesa (10) ve kızı Eleysa (8) ile birlikte çıktı. Ünlü sanatçı, oğlu Elyesa ile 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısına düet yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Ünlü sanatçı Emrah oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü sanatçı Emrah, dünya turnesinin başlangıcını İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptı. Sahneye oğlu Elyesa (10) ve kızı Eleysa (8) ile birlikte çıktı. Ünlü sanatçı, oğlu Elyesa ile 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısına düet yaptı.

Sesinin güzelliği ile dikkat çeken Elyesa, sahnedeki profesyonelliği ile de bol alkış aldı. Kızının da sesinin çok güzel olduğunu söyleyen Emrah, "Onlar, hayatımızın en önemli varlıkları. İkisi de müziğe yetenekli ve ilgililer. Annesi de ben de her zaman onların destekçisiyiz" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye yeni büyükelçi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
CANLI | Şam ve Humus’ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye’nin ’iç cephe’ hamlesi ’teröristan’ planını alaşağı etti | Suriye’de artan YPG/ABD tehlikesi
SON DAKİKA