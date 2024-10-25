Ünlü sanatçı Emrah oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı

Ünlü sanatçı Emrah, dünya turnesinin başlangıcını İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptı. Sahneye oğlu Elyesa (10) ve kızı Eleysa (8) ile birlikte çıktı. Ünlü sanatçı, oğlu Elyesa ile 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısına düet yaptı.

Sesinin güzelliği ile dikkat çeken Elyesa, sahnedeki profesyonelliği ile de bol alkış aldı. Kızının da sesinin çok güzel olduğunu söyleyen Emrah, "Onlar, hayatımızın en önemli varlıkları. İkisi de müziğe yetenekli ve ilgililer. Annesi de ben de her zaman onların destekçisiyiz" ifadesini kullandı.