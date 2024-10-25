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Ankara’daki hain saldırı Türkiye’nin yüreğini yaktı! Ünlüler dünyası da teröre lanet yağdırdı

Ankara’daki hain saldırı Türkiye’nin yüreğini yaktı. Ünlüler dünyası da teröre lanet yağdırdı. “Hainler birlik ve beraberliğimizi asla bozamazlar” diye mesajlar attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Ankara’daki hain saldırı Türkiye’nin yüreğini yaktı! Ünlüler dünyası da teröre lanet yağdırdı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde bulunan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden terör saldırısını lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

SİNEM KOBAL
Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN
TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

AJDA PEKKAN
Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

SİBEL CAN
Ankara'da düzenlenen hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum.

BERGÜZAR KOREL
Birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu hain saldırıyı kınıyorum. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

ARAS BULUT İYNEMLİ
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun."

HADİSE
Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.

HÜLYA KOÇYİĞİT
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

ZİYNET SALİ
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum.

DANİLO ZANNA
Terörün her türlüsüne lanet olsun. Hain saldırıyı kınıyorum.

MELİS İŞİTEN
"Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

EBRU GÜNDEŞ
Lanet olası terör uğruna kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

EMRE ALTUĞ
Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

EZGİ MOLA
Teröre lanet olsun. Yapanlar yok olsun. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır dilerim.

ŞEBNEM BOZOKLU
"TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınıyor; şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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