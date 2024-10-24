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Pınar Deniz “Yenidoğan Çetesi”ne ateş püskürdü

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz, “Yenidoğan Çetesi”ne ateş püskürdü. Deniz, “Anne adayıyım, konunun içeriğine bakamıyorum ama korkmak bana şımarıklık geliyor” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Pınar Deniz Yenidoğan Çetesine ateş püskürdü

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Pınar Deniz, önceki gün Mabel Matiz'in konserini izlemeye Harbiye'ye gitti. Üç aylık hamile olan oyuncu, "Erkek çocuğu, ismi belli değil" dedi. "Yenidoğan Çetesi"yle ilgili de konuşan Deniz, "İçeriğine bakamıyorum. Korkunç hissediyorum. Ne yapılabilir diye kendi adıma düşünmeye çalışıyorum. Bizim üzerimize düşen muhakkak görevler vardır. Takipçi sayımız ve görünür olduğumuz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bizi aşan durum... Her gün kötü olunabilir duygusuyla uyanmaktan çok yoruldum. Anne adayıyım artık bakamıyorum ve mutsuzum" diye konuştu.

"BİR SÜRÜ ŞEY ALDIM"
Oyuncu, "Doğum yapacaksınız bu durum sizi korkuttu mu?" sorusuna, "Kendi adıma bir şeyden korkmuyorum. Korkunç şeyler yaşıyoruz, kendi adıma korkmak şımarıklık geliyor" diyerek duygularını dile getirdi. Çocuk için hazırlıklarına başladığını belirten Deniz, "Dayanamayıp bir sürü şeyler aldım" dedi. Projeler için oyuncu, "Uzun süre yeterince çalıştım dinlenmek hakkım olduğunu düşünüyorum. Sağlıkla çocuğumu dünyaya getirip, sonra ekranlara dönüş yapacağım" açıklamasını yaptı.

"KAAN DAHA ÇOK AŞ ERİYOR"
Aşerme olmadığını belirten Deniz, "Biraz bulantılı geçti üç ay... Bence Kaan daha çok aşeriyor. Bazı yiyecekleri görememe ve kokularını tahammül edememe oldu. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

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