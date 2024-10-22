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Ece Seçkin yenidoğan çetesine ateş püskürdü: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

2 ay önce bebeğini kaybeden Ece Seçkin, “Yenidoğan Çetesi”ne ateş püskürdü. Seçkin, “Hayvan hakları, kadın cinayetleri derken şimdi de bebek cinayetlerini konuşuyoruz. Bu kadarı da olmaz” dedi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 07:03
Ece Seçkin yenidoğan çetesine ateş püskürdü: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

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Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı.

Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Türk ve Rum kesiminden gelen kalabalık bir izleyici kitlesi önünde performans sergileyen Seçkin, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seçkin, son günlerde ülke gündeminde geniş yankı bulan "Yenidoğan Çetesi" hakkında düşüncelerini paylaştı.

Ece Seçkin yenidoğan çetesine ateş püskürdü: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Kendi yaşadığı zorlu süreçten de bahseden Seçkin, iki aylık hamileyken bebeğini kaybettiğini belirtti ve bu acıyı derinden hissettiğini ifade etti.

Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

"ALLAH'A TESLİM OLDUK"
Ünlü sanatçı, duygusal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ne diyebilirim... Bizim son yıllarda karşılaştığımız kötülüklere bizim nesil kadar kimsenin maruz kaldığını düşünmüyorum. Hayvan hakları, kadın cinayetleri derken şimdi de bebek cinayetlerini konuşuyoruz. 'Bu kadarı da olmaz' diyoruz ama maalesef daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Ben de bu acıyı yaşadım; bebeğimi kaybettim. Dün gece bütün gece uyuyamadım, şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Eşimle birlikte Allah'a teslim olduk, doğru zamanda evladımızı kucağımıza alacağımıza inanıyoruz."

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