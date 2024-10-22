Ece Seçkin yenidoğan çetesine ateş püskürdü: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Kendi yaşadığı zorlu süreçten de bahseden Seçkin, iki aylık hamileyken bebeğini kaybettiğini belirtti ve bu acıyı derinden hissettiğini ifade etti.

Ece Seçkin. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

"ALLAH'A TESLİM OLDUK"

Ünlü sanatçı, duygusal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ne diyebilirim... Bizim son yıllarda karşılaştığımız kötülüklere bizim nesil kadar kimsenin maruz kaldığını düşünmüyorum. Hayvan hakları, kadın cinayetleri derken şimdi de bebek cinayetlerini konuşuyoruz. 'Bu kadarı da olmaz' diyoruz ama maalesef daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Ben de bu acıyı yaşadım; bebeğimi kaybettim. Dün gece bütün gece uyuyamadım, şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Eşimle birlikte Allah'a teslim olduk, doğru zamanda evladımızı kucağımıza alacağımıza inanıyoruz."