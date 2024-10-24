Kıvanç Tatlıtuğ hayatını kaybeden köpeğiyle fotoğraflarını paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün patili dostu Genç'le olan karelerini Instagram'dan paylaştı. Hayatını kaybeden köpeğiyle pozlarını paylaşan Tatlıtuğ'un değişimi de dikkat çekti. Uzun saçlarıyla hemen sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken karizmatik oyuncunun paylaşımına birçok yorum yağdı. Başak Dizer ise eşinin paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadeler yer aldı: Kalbimizin bir köşesi boş artık Melek olarak geldin melek olarak gittin 1 ay oldu ama dün gibi hala varlığın, seni hiç unutmayacağım."

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