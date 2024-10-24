İbrahim Tatlıses ateş püskürdü: Kim paramı çalıyorsa belasını bulur!

Özel hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla olan problemleri bitmek bilmiyor. Tatlıses, 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile arası bozulmuştu. Çıtak, kardeşi İdo ve annesini suçlamıştı. Çıtak, "Derdim tabii ki İdo'dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır!" demişti.

DİLAN ÇITAK'I SAYMADI!

İbrahim Tatlıses ise son olarak, "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim" dedi. Tatlıses, ayrıca "İdo adamdır Melek adamdır" diyerek Urfa'daki 2 kızı, Melek ve Elif'i sayarak "4 kızım var" dedi. Arasının açık olduğu Dilan Çıtak'ı saymadı.