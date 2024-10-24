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Bülent Ersoy: Bir kere döndüm bir daha dönmem

“Cenazeme kimse gelmesin” diyen Bülent Ersoy, gazetecilerin konuyla ilgili “Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?” şeklindeki sorusuna “Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem” yanıtını verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Bülent Ersoy: Bir kere döndüm bir daha dönmem

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Diva Bülent Ersoy, önceki akşam modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile Arnavutköy'de bulunan Sur Balık isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü isim, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Ersoy, geçtiğimiz haftalarda sanatçıların vefat etmesi ile beraber vefa gösterilmemesiyle ilgili "Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendim giderim" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Gazetecilerin, "Bu düşünceniz hala geçerli mi?" sorusuna Diva, "Tabii ki de... Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o" yanıtını verdi.

İDDİALARI DOĞRULADI!
Geçtiğimiz aylarda ekranlarda yayınlanan 'Dünya Güzellerim' programında yer alan Bülent Ersoy'un, yönetmeni dövmek için 6 saat lobide beklediği iddia edilmişti. Ersoy, muhabirlerin kendisine konunun hatırlatılması üzerine gülerek 'Doğru' yanıtını verdi.

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