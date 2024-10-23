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Meryem Uzerli Cannes’da! Zarif görünümüyle dikkat çekti.

Alman asıllı Türk oyuncu Meryem Uzerli, Cannes’da boy gösterdi. Dış basının ilgisini çeken Uzerli, her zaman olduğu gibi çok şıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Meryem Uzerli Cannes’da! Zarif görünümüyle dikkat çekti.

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Meryem Uzerli, bu yıl 21 - 24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cannes MIPCOM fuarına katıldı. Uzerli, Cannes'da dünyanın dört bir yanından gelen TV içerik yöneticileri ve yabancı basın mensuplarıyla düzenlenen özel bir sunumda buluştu. RU'nun yurt dışı satışlarını desteklemek için gerçekleştirilen söyleşide sahnede diziye ve karakteri 'Reyan'a ait soruları cevaplayan Uzerli, ardından yabancı basınla röportaj gerçekleştirdi.

ZARİF KADIN!
Söyleşi için saçlarını açık bırakan Uzerli, uzun mavi renkli bir elbise giymeyi tercih etti. Güzel oyuncu, zarif görünümüyle dikkat çekti. "RU", 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in, Ege'de bir sahil kasabasında her şeye rağmen yaşadıkları sıra dışı aşk hikayesini konu alıyor.

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