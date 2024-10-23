PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Kerem Bürsin Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan’la aşk yaşamaya başladı!

Eski sevgilisi Hande Erçel’den sonra Kerem Bürsin de aradığı aşkı Sabancılar’da buldu. Bursin, Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Tapan’la aşk yaşamaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Kerem Bürsin Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan’la aşk yaşamaya başladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, set arkası arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. Ancak bu dolu dizgin aşk, beklenmedik bir şekilde kısa süre içinde sona ermişti. Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel'in ardından, Kerem Bürsin'in de Sabancı ailesinin bir üyesiyle yeni bir aşka yelken açması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Bürsin, geçtiğimiz hafta Devrim Özkan ile başrolünü paylaştığı filmin röportajları sırasında özel hayatında aşık olduğunu duyurmuştu.

KALBİ DOLDU!
Yakışıklı oyuncu, verdiği röportajda, "Kalbim dolu... Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı" ifadelerini kullanmıştı. Bürsin'in yaklaşık iki aydır, Sakıp Sabancı'nın da torunu olan Melisa Tapan'la sevgili olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Sabancı ailesinin fertlerinden Hakan Sabancı Kerem Bursin'in eski sevgilisi olan Hande Erçel'le, Faruk Sabancı ise Esra Bilgiç'le birliktelik yaşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
Başkan Erdoğan tarihi BRICS Zirvesi için Kazan’a gidiyor! Türkiye BRICS’e üye olacak mı? İşte masadaki konular...
Türk Telekom
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
CANLI | Saldırıların ardı arkası kesilmiyor! İsrail ordusu Nasrallah’ın halefi Haşim Safiyuddin’in öldürüldüğünü duyurdu
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho’nun tazminatı! Detayları TAKVİM öğrendi: Ali Koç devre arasını görmek istiyor
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İran’a saldırı belgelerini kim sızdırdı? | ABD ve İsrail arasında petrol anlaşması
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
SON DAKİKA