Kerem Bürsin Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan’la aşk yaşamaya başladı!

"Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, set arkası arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. Ancak bu dolu dizgin aşk, beklenmedik bir şekilde kısa süre içinde sona ermişti. Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel'in ardından, Kerem Bürsin'in de Sabancı ailesinin bir üyesiyle yeni bir aşka yelken açması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Bürsin, geçtiğimiz hafta Devrim Özkan ile başrolünü paylaştığı filmin röportajları sırasında özel hayatında aşık olduğunu duyurmuştu.

KALBİ DOLDU!

Yakışıklı oyuncu, verdiği röportajda, "Kalbim dolu... Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı" ifadelerini kullanmıştı. Bürsin'in yaklaşık iki aydır, Sakıp Sabancı'nın da torunu olan Melisa Tapan'la sevgili olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Sabancı ailesinin fertlerinden Hakan Sabancı Kerem Bursin'in eski sevgilisi olan Hande Erçel'le, Faruk Sabancı ise Esra Bilgiç'le birliktelik yaşıyor.