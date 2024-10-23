Burcu Kıratlı Amerika’nın en ünlü dergisine poz verdi!

Amerika'nın ünlü dergisi Lo'mmi Mag'a kapak olan Burcu Kıratlı, dergi için çarpıcı pozlar verdi. Dergiye verdiği röportajda sosyal medyada sıkça konuşulan güzellik ve estetik anlayışına dair düşüncelerini paylaşan güzel oyuncu, her bireyin kendi tercihi olduğunu fakat doğallığın her zaman daha çekici olduğunu düşündüğünü söyledi.

HAREKETLİ DÖNEMDEYİM!

Hayatının hareketli ve dönüştürücü bir döneminde olduğunu belirten Kıratlı, "Kendi üzerime daha fazla eğildiğim ve ne istediğime odaklandığım bir süreçteyim. Bu dönemi keyifli buluyorum" şeklinde konuştu.