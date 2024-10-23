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Burak Sergen'le evlenen Gizem Sergen: Biraz naza çektim

Burak Sergen, geçtiğimiz akşam eşi Gizem Sergen, oğlu Cansın ve Gizem Sergen'in oğlu Berk ile birlikte Etiler'deki Azize adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Burak Sergen’le evlenen Gizem Sergen: Biraz naza çektim

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Burak Sergen, geçtiğimiz akşam eşi Gizem Sergen, oğlu Cansın ve Gizem Sergen'in oğlu Berk ile birlikte Etiler'deki Azize adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Gizem Sergen, evlilikleri hakkında gelen sorulara, "Evlendik, ardından bir balayımız oldu ama Burak hemen sete döndü" dedi. Bunun üzerine Burak Sergen de esprili bir şekilde, "Balayı yarıda kaldı" diye ekledi. Gizem Sergen'e evlilik teklifiyle ilgili sorular sorulduğunda ise "Dört beş kez evlilik teklifi aldım" dedi. Nedenini sorduğumuzda, "O zaman öyle gerekiyordu. Biraz naza çektim kendimi, her şey çok güzel maşallah" diyerek gülümsedi.

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