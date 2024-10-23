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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde ne olacak?

"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Osman Bey ve alpları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmuştur.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde ne olacak?

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"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Osman Bey ve alpları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmuştur. Lucas'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılan Orhan Bey ve Holofira ise nasıl bir hamleyle kurtulacaklardır? Orhan ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Osman Bey oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kuracaktır, bütün obada düğün telaşı başlar.


OSMAN BEY İKİ ATEŞ ARASINDA!
Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas Söğüt'te büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yandan da ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. İsyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

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