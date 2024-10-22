Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki fiyatlar şoke etti!

Hülya Avşar'ın programına konuk olan şef Somer Sivrioğlu İstanbul'daki restoranındaki fiyatlardan bahsetti. Avşar konuşmasında "Şunu sormak istiyorum mesela diyelim ki orta tabaka değil de hani onun biraz daha altında geliri olan asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" dedi.

Somer Şef ise bu duruma itiraz ederek, "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2 bin-3 bin TL tutar" şeklinde cevap verdi.

'ASGARİ ÜCRET İÇİN DEĞİL'

Hülya Avşar ise, "Yani asgari ücret için değil" dedi ve ekledi: Onun üstünde olan insanlara göre de ucuzsun belki... Somer şef ise yanıt olarak, "Özellikle öyle yapmak istedik çok pahalı olsun istemedik" ifadelerini kullandı.