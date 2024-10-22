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Demet Özdemir'den 150 bin TL'lik ceketle pozlar! "Kim bilir ne kadar kazanıyor?"

Demet Özdemir, pahalı kıyafetlerini sosyal medyadan sergilemeye devam ediyor. Özdemir, bu kez de 150 bin TL değerindeki ceketiyle pozlarını yayınladı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 07:02
Demet Özdemir’den 150 bin TL’lik ceketle pozlar! Kim bilir ne kadar kazanıyor?

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısı bir yana dursun magazin ve sosyal medyanın da en sevilen yüzleri arasında yer alıyor.

Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Son dönemde aşk hayatına dair pek bir şey duymadığımız ünlü oyuncunun giyim kuşama yaptığı harcamalar magazinde sık sık karşımıza çıkıyor.

Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Özdemir son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından bir foroğrafını paylaştı. Ancak fotoğraftan çok, giydiği ceket dikkati çekti.

Demet Özdemir’den 150 bin TL’lik ceketle pozlar! Kim bilir ne kadar kazanıyor?

Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

LÜKS HAYAT!
Kahverengi tonlarındaki dünyaca ünlü bir markaya ait ceketiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabına yükleyen Özdemir, yine lüks hayatını gözler önüne serdi.

Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Özdemir'in ceketinin fiyatını görenlerin ise adeta dudakları uçukladı. Lükse düşkünlüğüyle bilinen Özdemir'in fiyatı tam 150 bin TL'ydi.

Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Demet Özdemir. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Fotoğraftan çok fiyata takılan sosyal medya takipçileri, "Kim bilir ne kadar kazanıyor?" ve "İlk 15 bin zannettim meğer 150 bin TL'ymiş" gibi yorumlar yaptı.

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