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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, detoksu bir kenara bıraktı! Koca bir dilim pizzayı afiyetle yedi

Yasemin Özilhan, detoksu bir kenara bıraktı. Avokadoyu, chia tohumunu unutup koca bir dilim pizzayı ağzına attı. Sosyal medyayı salladı: Çok acıkmış galiba.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:59
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, detoksu bir kenara bıraktı! Koca bir dilim pizzayı afiyetle yedi

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Türkiye onu Yasemin Ergene olarak tanıdı. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak dizinin çekildiği hastanenin sahibi olan İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye adım attı.

Yasemin Özilhan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yasemin Özilhan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu geçiş onun alışkanlıklarını da farklılaştırdı. Bu kez oyunculuğuyla değil beslenme alışkanlığı ile anıldı. Diyeti ve sporu ile gündem olan Özilhan mango, muz, süt ve chia tohumundan pizzaya geçiş yaptı.

Koca bir dilim pizzayı afiyetle yedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Koca bir dilim pizzayı afiyetle yedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Daha önce tabağında sadece 3 adet haşlanmış yumurta, pirinç pilavı ve yoğurt bulunan Özilhan, koca bir dilim pizzayı midesine attı. O iştahlı anları sosyal medyadan paylaştı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, detoksu bir kenara bıraktı! Koca bir dilim pizzayı afiyetle yedi

Yasemin Özilhan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yasemin Özilhan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Görenler de yorumları patlattı: Kadıncağız ne zamandan beri aç demek ki! Chia tohumu out, pizza in. Can boğazdan gelir Yasemin. İnşallah pizza sonrası kendini aç bırakmaz.

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