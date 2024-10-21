Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, detoksu bir kenara bıraktı! Koca bir dilim pizzayı afiyetle yedi

Türkiye onu Yasemin Ergene olarak tanıdı. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak dizinin çekildiği hastanenin sahibi olan İzzet Özilhan 'la evlenip sosyeteye adım attı.

Yasemin Özilhan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu geçiş onun alışkanlıklarını da farklılaştırdı. Bu kez oyunculuğuyla değil beslenme alışkanlığı ile anıldı. Diyeti ve sporu ile gündem olan Özilhan mango, muz, süt ve chia tohumundan pizzaya geçiş yaptı.