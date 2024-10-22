Sinan Akçıl ABU’da Türkiye’yi temsil edecek

Asya-Pasifik Yayın Birliği tarafından düzenlenen ABU TV Şarkı Festivali, bu yıl 20 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşti. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek festivalde, Türkiye'yi Sinan Akçıl "Fark Atıyor" adlı şarkısıyla temsil etti. Sinan Akçıl, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda dördüncü olan "Düm Tek Tek" şarkısının bestecisi olarak festivaldeki heyecanını dile getirdi.

"FARK ATIYOR"

Akçıl, "Eurovision out, ABU in. Bu organizasyon için Eurovision'dan daha heyecanlıyım. 'Fark Atıyor' şarkımla sahnede olacağım ve sekiz kişilik bir dans ekibim bana eşlik edecek "dedi. Akçıl ayrıca, "Resmi rakamlara göre Eurovision'u 200 milyon kişi, ABU'yu ise yaklaşık 2 milyar kişi izliyor" diyerek ABU'nun avantajlarına vurgu yaptı.