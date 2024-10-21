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Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkının mimarı Oğulcan Engin çıktı!

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın aşkı, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü. Çift, Oğulcan Engin'in Emily's Garden'ın 5. yıl kutlamasında tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:59
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkının mimarı Oğulcan Engin çıktı!

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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden gelen Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı (Takvim.com.tr)Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı (Takvim.com.tr)

Birbirlerini sosyal medyadan takibe alan çift, sosyal medyadan birlikte fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan etmiş oldular.

Oğulcan Engin ve İlayda Alişan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Oğulcan Engin ve İlayda Alişan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Geçtiğimiz ay Oğulcan Engin'in sahibi olduğu Emily's Garden'ın 5. Yıl kutlamasına katılan çiftin, burada tanışarak başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü öğrendim.

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkının mimarı Oğulcan Engin çıktı!

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı (Takvim.com.tr)Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı (Takvim.com.tr)

Birbirlerine çok yakışan bu iki isme mutluluklar diliyorum.

Beril Pozam (Takvim Gazetesi)Beril Pozam (Takvim Gazetesi)

FRANSA ÇIKARTMASI
Başarılı oyuncu Beril Pozam geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü araba markası Renault'un davetlisi olarak Fransa'nın önemli şehirlerinden Nice'e gitmiş. Burada markanın yeni araba tanıtımına katılan Beril Pozam, dünyaca ünlü marka ile bir iş birliği yapmış. Az sayıda davetlinin katıldığı bu davette tüm dikkatleri üzerine çeken Beril Pozam'ı büyük bir markanın yüzü olması ile ilgili teklif gelirse şaşırmayın derim...



KÖPEKLERİ İÇİN EV DEĞİŞTİRDİ!
Son günlerde bazı olaylar ile gündeme gelen Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki evinden geçtiğimiz gün taşınmış. Evinde hem kedi hem de köpekleri olan ünlü şarkıcı, eşi Levent Dörter ile karar alarak Nişantaşı'ndaki evlerinden Beykoz'da bulunan Acarkent'e bahçeli bir eve taşınmışlar. Kedi ve köpeklerinin rahatı için böyle karar alan Dilan Çıtak ile Levent Dörter, yeni evlerinin hem büyük hem de bahçeli olmasından dolayı bir tane daha sokak kedisini sahiplenmişler.

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