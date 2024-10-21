Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkının mimarı Oğulcan Engin çıktı!

FRANSA ÇIKARTMASI Başarılı oyuncu Beril Pozam geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü araba markası Renault'un davetlisi olarak Fransa'nın önemli şehirlerinden Nice'e gitmiş. Burada markanın yeni araba tanıtımına katılan Beril Pozam, dünyaca ünlü marka ile bir iş birliği yapmış. Az sayıda davetlinin katıldığı bu davette tüm dikkatleri üzerine çeken Beril Pozam'ı büyük bir markanın yüzü olması ile ilgili teklif gelirse şaşırmayın derim...





KÖPEKLERİ İÇİN EV DEĞİŞTİRDİ!

Son günlerde bazı olaylar ile gündeme gelen Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki evinden geçtiğimiz gün taşınmış. Evinde hem kedi hem de köpekleri olan ünlü şarkıcı, eşi Levent Dörter ile karar alarak Nişantaşı'ndaki evlerinden Beykoz'da bulunan Acarkent'e bahçeli bir eve taşınmışlar. Kedi ve köpeklerinin rahatı için böyle karar alan Dilan Çıtak ile Levent Dörter, yeni evlerinin hem büyük hem de bahçeli olmasından dolayı bir tane daha sokak kedisini sahiplenmişler.



İTALYAN'LAR HAYRAN KALDI!

Dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina, Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Akmerkez ve Kanyon'dan sonra Bodrum'da da açılan Serafina, şimdi de büyük bir yatırım ile Kemerburgaz'da bir şube açmış. Kısa süre önce Kemer Country Golf Club'ın içinde açılan Serafina'yı gelip görmek isteyen dünyadaki marka sahipleri Vittorio Assaf ve Fabio Granato, yeni yeri görünce büyük bir hayranlık duymuşlar. Serafina'ya yapılan yatırımı gören bu isimler, Türk ortaklarına teşekkür etmeyi de ihmal etmemişler. Haftanın 7 günü açık olan ve Pazar günleri Brunch veren Kemer Country içinde bulunan Serafina'ya muhakkak uğrayın derim.