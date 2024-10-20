Ünlü isimlerden dudak uçuklatan sosyal medya kazançları: 15 saniyelik story ve bir post için aldıkları ücret şoke etti!

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Rol aldıkları yapımlardaki başarıları ve güzellikleriyle dikkat çeken ünlü kadın yıldızlar, dizilerden ve sosyal medya üzerinden adeta servet kazanıyor. Bölüm başına yeni sezonda 1-2 milyon TL kazanç sağlayan ünlü isimlerin sosyal medyadan sağladıkları kazanç ağızları açık bırakır cinsten... Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat ve Meryem Uzerli'nin Instagram üzerinden yaptıkları 15 saniyelik story ve bir post için aldıkları ücret ortaya çıktı. 'Aramızda Kalmasın' programında ortaya çıkan rakamlar herkesi şaşırttı.

Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) PARAYA PARA DEMİYOR!

Popülerliği giderek artan ve reklamların aranan yüzü olan Hande Erçel sosyal medyada paylaştığı 15 saniyelik bir story ve bir post için 3 milyon TL kazanıyor.