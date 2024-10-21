Hande Yener’den kostüm şov

Sezen Aksu'nun efsanevi şarkıları, her dönemin kraliçesi Hande Yener'in güçlü sesiyle buluştu. "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesinin konser serisi tüm hızıyla devam etti.

Ünlü popçu, İstanbul'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'noe müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İlk ayağı İstanbul'da gerçekleşen konser serisinin ikincisi ise İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleti. Hande Yener, Hakan Akkaya'nın özel olarak tasarladığı iki farklı kostümle hayranlarının karşısına çıktı. Yener, konserin ilk yarısında giydiği gösterişli ve işlemeli eteği ve pelerini ile dikkat çekti. İkinci yarısında ise giydiği yeşil tulumu ile Hande Yener yine sıra dışıydı!